В ОНК сообщили об отказе замминистра энергетики Тихонова признать вину

Член ОНК Москвы Марина Литвинович сообщила, что заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов, который, по данным СМИ, был задержан 8 сентября, не признаёт вину.

Правозащитница рассказала, что чиновника доставили в ИВС в 05:30 9 сентября, а через полчаса в изоляторе уже объявили подъём.

«Тихонова допрашивали всю ночь, он не спал, не ужинал и позавтракать не успел — его забрал конвой», — заявила Литвинович.

8 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следователи задержали заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве.