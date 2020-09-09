В ОНК сообщили об отказе замминистра энергетики Тихонова признать вину

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RT
Член ОНК Москвы Марина Литвинович сообщила, что заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов, который, по данным СМИ, был задержан 8 сентября, не признаёт вину.
В ОНК сообщили об отказе замминистра энергетики Тихонова признать вину
  • © ФГБУ "РЭА"

Правозащитница рассказала, что чиновника доставили в ИВС в 05:30 9 сентября, а через полчаса в изоляторе уже объявили подъём. 

«Тихонова допрашивали всю ночь, он не спал, не ужинал и позавтракать не успел — его забрал конвой», — заявила Литвинович.

8 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следователи задержали заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве.

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