В Подмосковье началась кампания по вакцинации детей от гриппа
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Об этом сообщает телеканал «360».
Сделать прививку можно в любом медучреждении с детским отделением. Исключение — мобильные комплексы.
Вакцинация также организована в школах и детсадах (только с согласия родителей).
Как ожидается, процедуру пройдут более 1 млн детей.
Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.