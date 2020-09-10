В Подмосковье началась кампания по вакцинации детей от гриппа

В Московской области началась кампания по вакцинации детей от гриппа.

Об этом сообщает телеканал «360».

Сделать прививку можно в любом медучреждении с детским отделением. Исключение — мобильные комплексы.

Вакцинация также организована в школах и детсадах (только с согласия родителей).

Как ожидается, процедуру пройдут более 1 млн детей.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.