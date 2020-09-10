В Свердловской области вынесли приговор обвиняемому в убийстве егеря

Короткая ссылка
В Свердловской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в убийстве егеря и покушении на убийство его помощника.
В Свердловской области вынесли приговор обвиняемому в убийстве егеря
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Преступление было совершено в ноябре 2019 года в 30 км от села Таборы. Егерь с помощником проводили проверку по незаконному вылову рыбы. В охотничьем домике в лесу они нашли рыбу и решили выяснить, каким образом она была поймана. Рыболов без предупреждения выстрелил в егеря, после чего напал на помощника.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года.

Также необходимо выплатить компенсацию морального вреда вдове убитого.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале возбуждено уголовное дело на двух жителей Надыма, незаконно охотившихся на диких оленей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить