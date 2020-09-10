В Свердловской области вынесли приговор обвиняемому в убийстве егеря

В Свердловской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в убийстве егеря и покушении на убийство его помощника.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Преступление было совершено в ноябре 2019 года в 30 км от села Таборы. Егерь с помощником проводили проверку по незаконному вылову рыбы. В охотничьем домике в лесу они нашли рыбу и решили выяснить, каким образом она была поймана. Рыболов без предупреждения выстрелил в егеря, после чего напал на помощника.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года.

Также необходимо выплатить компенсацию морального вреда вдове убитого.

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