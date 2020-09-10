В Нижегородской области завели дело из-за травмирования семи рабочих на стройке

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В Нижегородской области завели уголовное дело из-за травмирования семи рабочих на стройке.
В Нижегородской области завели дело из-за травмирования семи рабочих на стройке
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в Приокском районе. На объекте на Анкудиновском шоссе обрушились строительные леса.

Пострадавшие в возрасте от 21 года до 42 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все работали по договору подряда.

В мае сообщалось, что в результате обрушения строительных лесов на Расстанной улице в Санкт-Петербурге погиб 33-летний мужчина.

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