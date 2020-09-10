В МВД рассказали о мерах для снижения числа судебно-психиатрических экспертиз

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Заместитель начальника Следственного департамента МВД России Олег Даньшин рассказал о мерах для снижения числа судебно-психиатрических экспертиз.
В МВД рассказали о мерах для снижения числа судебно-психиатрических экспертиз
  • РИА Новости

На межведомственном совещании Даньшин предложил рассмотреть вопрос об установлении периода действия результатов заключения ранее проведённой экспертизы при отсутствии оснований, свидетельствующих об изменении психического состояния лица, сообщает kp.ru.

Также он выступил за то, чтобы внести изменения в действующие нормативные акты, определив датой начала экспертизы дату поступления в учреждение постановления с материалами уголовного дела.

Кроме того, Даньшин предложил специалистам Минздрава согласовать порядок предоставления справочных и характеризующих материалов с использованием возможностей систем электронного документооборота и факсимильной связи.

В мае Министерство здравоохранения России утвердило порядок посещения членами ОНК медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь и осуществляющих судебно-психиатрические экспертизы.

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