Одного из фигурантов дела Фургала отпустили под домашний арест
- РИА Новости
«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
По данным СМИ, мужчина заключил сделку со следствием. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей, продлили срок содержания под стражей до декабря.