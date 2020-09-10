Одного из фигурантов дела Фургала отпустили под домашний арест

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Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова, фигуранта дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.
Одного из фигурантов дела Фургала отпустили под домашний арест
  • РИА Новости

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По данным СМИ, мужчина заключил сделку со следствием. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей, продлили срок содержания под стражей до декабря.

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