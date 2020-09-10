Нижний Новгород примет фестиваль «Студенческая весна» в 2021 году

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Нижний Новгород примет всероссийский фестиваль «Студенческая весна» в 2021 году.
Нижний Новгород примет фестиваль «Студенческая весна» в 2021 году
  • © Пресс-служба правительства Нижегородской области

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, проведение мероприятия будет важной частью празднования юбилея столицы региона.

«800-летие Нижнего Новгорода — праздник федерального масштаба, и наша задача — максимально насытить его событиями. Постараемся, чтобы «Студенческая весна — 2021» запомнилась всем гостям и участникам юбилейных торжеств», — сказал он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что фестиваль «Студенческая весна стран СНГ» перенесут на июнь 2021 года.

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