Фестиваль «Студенческая весна стран СНГ» перенесут на июнь 2021 года

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В Российском союзе молодёжи заявили о переносе международного фестиваля «Студенческая весна стран СНГ», который должен был пройти с 24 по 30 июня 2020 года в Казани, на июнь 2021 года.
Фестиваль «Студенческая весна стран СНГ» перенесут на июнь 2021 года
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт организации.

Участие в фестивале примут более 1,5 тыс. участников, волонтёров, организаторов, экспертов и почётных гостей из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана и Грузии.

В рамках фестиваля пройдут конкурсная, образовательная и деловая программы.

Ранее основатель и президент фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Сёмушкина в беседе с «Известиями» рассказала о возможном переносе мероприятия на конец лета или сентябрь.

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