Фестиваль «Студенческая весна стран СНГ» перенесут на июнь 2021 года
- © ruy.ru
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт организации.
Участие в фестивале примут более 1,5 тыс. участников, волонтёров, организаторов, экспертов и почётных гостей из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана и Грузии.
В рамках фестиваля пройдут конкурсная, образовательная и деловая программы.
Ранее основатель и президент фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Сёмушкина в беседе с «Известиями» рассказала о возможном переносе мероприятия на конец лета или сентябрь.