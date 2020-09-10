Песков рассказал о разговоре Путина и Конте по ситуации с Навальным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ заявления премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что российский лидер Владимир Путин якобы заявил ему о планах создать комиссию по расследованию ситуации с Алексеем Навальным.
Песков рассказал о разговоре Путина и Конте по ситуации с Навальным
  • РИА Новости

Песков не исключил, что «произошло какое-то недопонимание».

Он добавил, что Путин и Конте действительно затрагивали вопрос ситуации вокруг Навального, в том числе российский президент информировал итальянского премьера, что на протяжении достаточно значительного времени проводятся доследственные действия.

«По сути, де-факто выполняются следственные действия и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ», — сказали в Кремле.

По словам Пескова, Путин повторил, что в России настроены на то, чтобы пролить свет на причины произошедшего, и заинтересованы в этом. 

26 августа в Кремле сообщили, что Путин и премьер Италии обсудили госпитализацию Навального.

Российский лидер в ходе разговора подчеркнул недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и заявил о  заинтересованности в объективном расследовании.

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