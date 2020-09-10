Экипажи подлодки «Колпино» и тральщика «Железняков» ЧФ провели учения
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
По сценарию, подлодка совершила всплытие в заданном квадрате в непосредственной близости от разведанного условного минного заграждения противника. Чтобы обеспечить прохождение, прибыл «Железняков».
К манёврам также привлекли экипаж поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС.
После преодоления района минной опасности подлодка выполнила погружение и продолжила отработку поставленных задач.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что на ЧФ прошли учения с использованием мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».