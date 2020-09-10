Экипажи подлодки «Колпино» и тральщика «Железняков» ЧФ провели учения

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Экипажи подлодки «Колпино» и морского тральщика «Железняков» Черноморского флота провели учения.
Экипажи подлодки «Колпино» и тральщика «Железняков» ЧФ провели учения
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

По сценарию, подлодка совершила всплытие в заданном квадрате в непосредственной близости от разведанного условного минного заграждения противника. Чтобы обеспечить прохождение, прибыл «Железняков».

К манёврам также привлекли экипаж поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС.

После преодоления района минной опасности подлодка выполнила погружение и продолжила отработку поставленных задач.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что на ЧФ прошли учения с использованием мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

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