Памфилова оценила идею отмены дня тишины
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«Если исходить из наших ведомственных предпочтений, просто из эгоизма ведомственного, нам было бы проще, если бы его не было, нам бы не стоило тогда разбираться в жалобах бесконечных, регулировать. Есть разные резоны у одной стороны и у другой стороны», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
Как отметила Памфилова, пандемия внесла существенные коррективы, и пока ситуацию нужно пройти осторожно с учётом того, что есть.
По словам главы ЦИК, отечественное выборное законодательство добротное и качественное, и сейчас время аккуратных и точечных мер.
Ранее гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в беседе с ФАН рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию.