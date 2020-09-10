Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова оценила идею отмены дня тишины.

«Если исходить из наших ведомственных предпочтений, просто из эгоизма ведомственного, нам было бы проще, если бы его не было, нам бы не стоило тогда разбираться в жалобах бесконечных, регулировать. Есть разные резоны у одной стороны и у другой стороны», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила Памфилова, пандемия внесла существенные коррективы, и пока ситуацию нужно пройти осторожно с учётом того, что есть.

По словам главы ЦИК, отечественное выборное законодательство добротное и качественное, и сейчас время аккуратных и точечных мер.

Ранее гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в беседе с ФАН рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию.