Россиянам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Правительство России изучит вопрос о введении ограничений на перевозку лососёвой икры в объёме более 10 кг, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

Как передаёт ТАСС, проработка механизмов разграничения перевозки икры для личного потребления и промышленного использования обсуждалась на заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу.

«В числе предложений — установление требования к перевозке не более 10 кг продукции без электронных ветеринарных сертификатов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, цель инициативы — предотвратить легализацию продукции, полученной в результате браконьерского вылова рыбы.

Ранее сообщалось, что на жителя Хабаровска заведено уголовное дело после того, как у него в квартире обнаружили более 300 контейнеров с чёрной икрой стоимостью свыше 30 млн рублей.