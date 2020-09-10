Россиянам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

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Правительство России изучит вопрос о введении ограничений на перевозку лососёвой икры в объёме более 10 кг, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.
Россиянам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, проработка механизмов разграничения перевозки икры для личного потребления и промышленного использования обсуждалась на заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу.

«В числе предложений — установление требования к перевозке не более 10 кг продукции без электронных ветеринарных сертификатов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, цель инициативы — предотвратить легализацию продукции, полученной в результате браконьерского вылова рыбы.

Ранее сообщалось, что на жителя Хабаровска заведено уголовное дело после того, как у него в квартире обнаружили более 300 контейнеров с чёрной икрой стоимостью свыше 30 млн рублей.

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