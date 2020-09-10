В Пермском крае оценили ситуацию в школах в связи с коронавирусом

В Пермском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусной инфекцией среди школьников.

«По данным на 9 сентября, коронавирусная инфекция выявлена у шести учеников. Они являются учащимися пяти школ в Перми и одной в Соликамске», — цитирует URA.RU данные оперштаба.

Как пишет properm.ru со ссылкой на заявление пресс-службы Минздрава Пермского края, в образовательных учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.

«Контактировавшие с ними одноклассники находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно по месту жительства», — говорится в сообщении.

Как сообщал ранее портал kp.ru, в Новосибирске два класса Сибирского кадетского корпуса переведены на дистанционное обучение.