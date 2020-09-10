В Крыму оценили решение суда на Украине об аресте российских самолётов

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В Крыму назвали решение украинского суда о заочном аресте 65 российских самолётов, выполнявших полёты на полуостров, очередным политическим блефом.
В Крыму оценили решение суда на Украине об аресте российских самолётов
  • © Владимир Сергеев/РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александра Молохова.

«Арест 65 российских самолётов — очередной политический блеф, так как существует только в больном воображении украинских руководителей мифической «прокуратуры Автономной Республики Крым», — сказал Молохов.

Он считает, что в Киеве принимают подобные решения от бессилия.

В Крыму добавили, что самолёты продолжат летать на полуостров.

Ранее пресс-служба созданной Киевом «прокуратуры Автономной Республики Крым» сообщила, что суд на Украине арестовал 65 российских самолётов, летавших в Крым.

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