В Сургуте рассказали о пострадавших при столкновении катера с баржей

Замглавы администрации Сургута Алексей Жердев заявил, что двое пострадавших в результате столкновения катера и баржи на реке Чёрная прооперированы, ещё двое находятся в состоянии лёгкой степени тяжести.

«Двое в лёгком состоянии, двое прооперированы. Угрозы их жизни в настоящий момент нет», — цитирует его ТАСС.

Как уточнил замруководителя по медицинской части Сургутской клинической травматологической больницы Владимир Кельметр, один из прооперированных — ребёнок — в тяжёлом состоянии. Другой прооперированный — в состоянии средней степени тяжести.

9 сентября в вечернее время на реке Чёрной в районе Сургута произошло столкновение катера со стоящей баржей.

В катере находились восемь человек, четверо из них погибли. СК возбудил дело.