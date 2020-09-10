В Сургуте рассказали о пострадавших при столкновении катера с баржей

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Замглавы администрации Сургута Алексей Жердев заявил, что двое пострадавших в результате столкновения катера и баржи на реке Чёрная прооперированы, ещё двое находятся в состоянии лёгкой степени тяжести.
В Сургуте рассказали о пострадавших при столкновении катера с баржей
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«Двое в лёгком состоянии, двое прооперированы. Угрозы их жизни в настоящий момент нет», — цитирует его ТАСС.

Как уточнил замруководителя по медицинской части Сургутской клинической травматологической больницы Владимир Кельметр, один из прооперированных — ребёнок — в тяжёлом состоянии. Другой прооперированный — в состоянии средней степени тяжести.

9 сентября в вечернее время на реке Чёрной в районе Сургута произошло столкновение катера со стоящей баржей.

В катере находились восемь человек, четверо из них погибли. СК возбудил дело.

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