В Сургуте рассказали о пострадавших при столкновении катера с баржей
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«Двое в лёгком состоянии, двое прооперированы. Угрозы их жизни в настоящий момент нет», — цитирует его ТАСС.
Как уточнил замруководителя по медицинской части Сургутской клинической травматологической больницы Владимир Кельметр, один из прооперированных — ребёнок — в тяжёлом состоянии. Другой прооперированный — в состоянии средней степени тяжести.
9 сентября в вечернее время на реке Чёрной в районе Сургута произошло столкновение катера со стоящей баржей.
В катере находились восемь человек, четверо из них погибли. СК возбудил дело.