СК возбудил дело по факту столкновения на реке в районе Сургута

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту столкновения катера со стоящей баржей на реке Чёрной в районе города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Об этом сообщается на сайте СК России.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Согласно версии следствия, 9 сентября в вечернее время на реке Чёрной в районе города Сургута произошло столкновение маломерного судна — катера — со стоящей баржей.

Отмечается, что в катере, согласно предварительным данным, находились восемь человек, в том числе один ребёнок, в результате столкновения четыре человека погибли.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе при столкновении катера и баржи на реке погибли четыре человека.