СК возбудил дело по факту столкновения на реке в районе Сургута
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СК России.
Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Согласно версии следствия, 9 сентября в вечернее время на реке Чёрной в районе города Сургута произошло столкновение маломерного судна — катера — со стоящей баржей.
Отмечается, что в катере, согласно предварительным данным, находились восемь человек, в том числе один ребёнок, в результате столкновения четыре человека погибли.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе при столкновении катера и баржи на реке погибли четыре человека.