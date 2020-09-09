СК возбудил дело по факту столкновения на реке в районе Сургута

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Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту столкновения катера со стоящей баржей на реке Чёрной в районе города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
СК возбудил дело по факту столкновения на реке в районе Сургута
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК России.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Согласно версии следствия, 9 сентября в вечернее время на реке Чёрной в районе города Сургута произошло столкновение маломерного судна — катера — со стоящей баржей.

Отмечается, что в катере, согласно предварительным данным, находились восемь человек, в том числе один ребёнок, в результате столкновения четыре человека погибли.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе при столкновении катера и баржи на реке погибли четыре человека.

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