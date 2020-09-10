В Приморье семьям погибших из-за тайфуна «Майсак» окажут финансовую помощь

Правительство Приморского края приняло постановление о выплате семьям погибших в результате тайфуна «Майсак» по 300 тыс. рублей.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Принято постановление правительства Приморского края об оказании финансовой помощи семьям погибших во время тайфуна «Майсак», — заявили в правительстве.

Отмечается, что размер выплаты составит 300 тыс. рублей на семью.

В результате последствий тайфуна «Майсак» в Приморье погибли три человека.

Режим чрезвычайной ситуации из-за последствий тайфунов «Майсак» и «Хайшен» действует в пяти районах Приморья.