В Приморье семьям погибших из-за тайфуна «Майсак» окажут финансовую помощь
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
«Принято постановление правительства Приморского края об оказании финансовой помощи семьям погибших во время тайфуна «Майсак», — заявили в правительстве.
Отмечается, что размер выплаты составит 300 тыс. рублей на семью.
В результате последствий тайфуна «Майсак» в Приморье погибли три человека.
Режим чрезвычайной ситуации из-за последствий тайфунов «Майсак» и «Хайшен» действует в пяти районах Приморья.