Губернатор Приморья проинспектировал ход восстановительных работ в регионе

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко проинспектировал обстановку, а также ход аварийно-восстановительных работ в регионе после удара тайфуна «Хайшен».
Губернатор Приморья проинспектировал ход восстановительных работ в регионе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Мы выявили проблемные места в радиусе работы энергоснабжающих организаций. В частности, видим, что ряд таких предприятий не расчистили просеки, линии электропередачи заросшие. Конечно, это приводит к отключениям. Линии электропередачи старые, трансформаторы тоже. Сейчас на основании аварий и отключений проделаем вместе с энергетиками большую работу, чтобы восстановить до зимы всё, что получится, а остальное подготовить к капитальному ремонту в 2021 году», — отметил глава региона.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации из-за последствий тайфунов «Майсак» и «Хайшен» действует в пяти районах Приморья.

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