Лесопожарные службы потушили в России 20 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 20 природных пожаров в России на площади более чем 240 га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Авиалесоохрану.

РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 9 сентября, в России ликвидировано 20 лесных пожаров на площади 246 гектаров», — говорится в сообщении ведомства. К концу суток в России действовало 19 лесных пожаров на площади 624 га, по которым проводились работы по активному тушению. Ранее сообщалось, что северный авиационный центр Авиалесоохраны планируют создать в Красноярском крае с целью борьбы с пожарами в Арктической зоне.