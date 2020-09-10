Лесопожарные службы потушили в России 20 природных пожаров за сутки
- РИА Новости
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 9 сентября, в России ликвидировано 20 лесных пожаров на площади 246 гектаров», — говорится в сообщении ведомства.
К концу суток в России действовало 19 лесных пожаров на площади 624 га, по которым проводились работы по активному тушению.
Ранее сообщалось, что северный авиационный центр Авиалесоохраны планируют создать в Красноярском крае с целью борьбы с пожарами в Арктической зоне.