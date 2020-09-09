ЧФ провёл учения по установке и преодолению минных полей

На Черноморском флоте провели учения по установке и преодолению минных полей.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Малый противолодочный корабль «Ейск» выполнил поиск подводных лодок условного противника, а также осуществил постановку учебных минных заграждений вблизи черноморского побережья Краснодарского края.

Экипажи тральных кораблей отработали проделывание проходов в минных заграждениях.

Всего к занятиям привлекли около десяти кораблей и судов обеспечения из состава Новороссийской военно-морской базы.

Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.