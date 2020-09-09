В Ленобласти запустили горячую линию для помощи педагогам

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В Ленинградской области запустили горячую линию для помощи педагогам.
В Ленобласти запустили горячую линию для помощи педагогам
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил глава Комитета по образованию Сергей Тарасов, работа школ в новых условиях вызывает вопросы не только у школьников и их родителей, но и у преподавателей.

«Чтобы снизить возможное психологическое напряжение, мы запустили специальную горячую линию для учителей», — сказал он.

Ранее в интервью ФАН психолог член Профессиональной психотерапевтической лиги Светлана Богданчик объяснила, как снизить у ребёнка тревожность, связанную с карантином и изоляцией, и подготовить его к началу учебного процесса.

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