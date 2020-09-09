Омбудсмен оценила идею снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева оценила идею снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.
Омбудсмен оценила идею снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет
  • © ombudsman.mos
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«У нас сегодня есть достаточно возможностей воздействия, в том числе и самых серьёзных. Мы имеем школы для детей с девиантным поведением, с отклонениями, где с ними работают всё-таки не представители ФСИН, а психологи, педагоги, соцработники», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, сотрудники имеют специальное образование, чтобы корректировать поведенческие наклонности таких детей.

Как отметила Потяева, в 12 лет ещё не сформировался характер ребёнка, и если он попадёт в места лишения свободы, то приобретёт там гораздо больше негативных вещей в поведенческом характере, чем положительных.

Ранее на сайте Российской общественной инициативы появилась петиция с призывом снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

URA.RU сообщало, что в Курганской области прокомментировали ситуацию с детской преступностью.

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