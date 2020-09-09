Российский Су-27 сопроводил самолёт-разведчик США над Чёрным морем

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Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолёта-разведчика над Чёрным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Российский Су-27 сопроводил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами приближающуюся к государственной границе воздушную цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал её как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Чёрного моря», — цитирует оборонное ведомство РИА Новости.

4 сентября восемь российских истребителей вылетали на перехват трёх стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе России.

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