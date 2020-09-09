Экономист оценил ситуацию с выплатами безработным с детьми

Экономист Никита Масленников прокомментировал ситуацию с выплатами безработным с детьми.

«Новая выплата позволит решить проблему наиболее нуждающимся», — сказал он в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, 3 тыс. рублей — существенная поддержка для тех, кто собирает детей в школу.

Масленников отметил, что власти России принимают много мер для поддержки населения, и не исключено, что будут появляться новые выплаты.

Ранее член комитета Государственной думы по налогам и бюджету Евгений Фёдоров в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с выплатами безработным с детьми.