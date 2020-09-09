В Чистополе врачи вылечили от коронавируса 95-летнюю женщину

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Из временного инфекционного госпиталя горбольницы №2 Чистопольской ЦРБ выписали 95-летнюю пенсионерку, которая вылечилась от коронавируса, осложнённого двусторонней пневмонией.
В Чистополе врачи вылечили от коронавируса 95-летнюю женщину
  • Reuters

Об этом пишет «Реальное время».

Женщина поступила в госпиталь 26 августа с поражением 30% легочной ткани.

«Благодаря усилиям команды медработников госпиталя пациентке удалось излечиться от тяжёлого недуга», — говорится в сообщении Минздрава Республики Татарстан.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Сергиево-Посадском родильном доме врачам удалось спасти жизнь беременной женщине, поступившей с тяжёлой формой COVID-19 и осложнением в виде 95% поражения лёгких.

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