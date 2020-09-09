В Чистополе врачи вылечили от коронавируса 95-летнюю женщину

Из временного инфекционного госпиталя горбольницы №2 Чистопольской ЦРБ выписали 95-летнюю пенсионерку, которая вылечилась от коронавируса, осложнённого двусторонней пневмонией.

Reuters