В Чистополе врачи вылечили от коронавируса 95-летнюю женщину
- Reuters
Об этом пишет «Реальное время».
Женщина поступила в госпиталь 26 августа с поражением 30% легочной ткани.
«Благодаря усилиям команды медработников госпиталя пациентке удалось излечиться от тяжёлого недуга», — говорится в сообщении Минздрава Республики Татарстан.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в Сергиево-Посадском родильном доме врачам удалось спасти жизнь беременной женщине, поступившей с тяжёлой формой COVID-19 и осложнением в виде 95% поражения лёгких.