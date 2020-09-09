Эксперт оценил предложение Минпромторга ввести маркировку пива

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с RT прокомментировал предложение главы Минпромторга Дениса Мантурова начать маркировку пива.

«Вполне, я думаю, нормальное предложение — ввести какую дополнительную систему учёта. Мы предлагали в своё время просто взять и на пиво распространить требования к маркировке такие же, как сегодня применяются к вину. Сейчас даже сами крупные пивовары стали признавать, что на рынке пива не так всё хорошо, и очень много контрафактной и нелегальной продукции. По нашим оценкам, до половины продукции находится в теневом обороте», — пояснил эксперт.

Шапкин также отметил, что существует такая категория, как пивные напитки.

«Это вообще отдельная тема. То есть это вообще полностью нелегальная продукция, как правило, она продаётся в пластиковых бутылках», — пояснил он.

По мнению эксперта, эта сфера нуждается в более жёстком регулировании.

Ранее в Минпромторге предложили ввести маркировку пива.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, это «важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату».