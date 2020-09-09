Эксперт оценил предложение Минпромторга ввести маркировку пива

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с RT прокомментировал предложение главы Минпромторга Дениса Мантурова начать маркировку пива.
Эксперт оценил предложение Минпромторга ввести маркировку пива
  • РИА Новости

«Вполне, я думаю, нормальное предложение — ввести какую дополнительную систему учёта. Мы предлагали в своё время просто взять и на пиво распространить требования к маркировке такие же, как сегодня применяются к вину. Сейчас даже сами крупные пивовары стали признавать, что на рынке пива не так всё хорошо, и очень много контрафактной и нелегальной продукции. По нашим оценкам, до половины продукции находится в теневом обороте», — пояснил эксперт.

Шапкин также отметил, что существует такая категория, как пивные напитки.

«Это вообще отдельная тема. То есть это вообще полностью нелегальная продукция, как правило, она продаётся в пластиковых бутылках», — пояснил он. 

По мнению эксперта, эта сфера нуждается в более жёстком регулировании.

Ранее в Минпромторге предложили ввести маркировку пива.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, это «важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить