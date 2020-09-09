Полуфинал конкурса «Большая перемена» начался в трёх регионах
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Об этом сообщает телеканал «360».
Школьники из разных уголков России покажут свои знания в сферах искусства, экологии, науки, медиа, технологий и других. Этап продлится до октября.
На первую смену полуфинала в Подмосковье приехали 235 ребят из 9—11-х классов. Среди них школьники из Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей.
«Участие в конкурсе даёт возможность ребятам не только продемонстрировать свои навыки, но и получить новые знания, завести интересные знакомства», — прокомментировала событие министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Среди наград денежные премии в размере 1 млн рублей для десятиклассников и 200 тыс. рублей для учеников 8—9-х классов.
Ранее сообщалось, что руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая дала советы школьникам и студентам по выбору профессии.