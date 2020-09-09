В крепости Керчь обезвредили ещё 89 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

В крепости Керчь обезвредили ещё 89 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

8 сентября были ликвидированы в том числе две фугасные авиабомбы массой 1000 кг и четыре фугасные авиабомбы массой 2000 кг.

Пиротехнические работы проведены с соблюдением необходимых мер безопасности.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Пушкинском районе под Санкт-Петербургом был найден снаряд времён Великой Отечественной войны.