В крепости Керчь обезвредили ещё 89 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
8 сентября были ликвидированы в том числе две фугасные авиабомбы массой 1000 кг и четыре фугасные авиабомбы массой 2000 кг.
Пиротехнические работы проведены с соблюдением необходимых мер безопасности.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Пушкинском районе под Санкт-Петербургом был найден снаряд времён Великой Отечественной войны.