В Ленинградской области начала работать горячая линия для учителей

В среду, 9 сентября, в Ленинградской области начала работать горячая линия для помощи учителям региона.

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы областного правительства.

Педагоги смогут задать вопросы, касающиеся работы в период ограничений.

По словам председателя Комитета по образованию Сергея Тарасова, работа школ в новых условиях с соблюдением всех противоэпидемических мер вызывает множество вопросов не только у школьников и их родителей, но и у педагогов.

«Чтобы снизить возможное психологическое напряжение, мы запустили специальную горячую линию для учителей», — заявил председатель комитета.

Как сообщал ранее портал kp.ru, в Новосибирске два класса Сибирского кадетского корпуса переведены на дистанционное обучение.