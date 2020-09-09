В Ленинградской области начала работать горячая линия для учителей
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Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы областного правительства.
Педагоги смогут задать вопросы, касающиеся работы в период ограничений.
По словам председателя Комитета по образованию Сергея Тарасова, работа школ в новых условиях с соблюдением всех противоэпидемических мер вызывает множество вопросов не только у школьников и их родителей, но и у педагогов.
«Чтобы снизить возможное психологическое напряжение, мы запустили специальную горячую линию для учителей», — заявил председатель комитета.
Как сообщал ранее портал kp.ru, в Новосибирске два класса Сибирского кадетского корпуса переведены на дистанционное обучение.