В Подмосковье почти 40 тысяч человек нашли работу с помощью службы занятости с начала года

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В Московской области почти 40 тыс. человек нашли работу с помощью службы занятости с начала 2020 года.
В Подмосковье почти 40 тысяч человек нашли работу с помощью службы занятости с начала года
  • © Министерство социального развития Московской области

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

Как заявила глава ведомства Ирина Фаевская, в службу занятости с зимы подано 303,2 тыс. заявлений.

«Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 230,8 тыс. человек», — уточнила она.

На данный момент в областном банке вакансий насчитывается 50 тыс. предложений.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН оценила ситуацию с удалённой работой в Москве.

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