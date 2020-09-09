Эксперт прокомментировал снижение числа используемых банковских карт в России

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.

«С точки зрения экономики это был самый тяжёлый квартал для граждан за последние 12 лет, не считая 2014-го и начала 2016 года», — заявил эксперт в беседе с ФАН.

По его словам, в июне ситуация стала потихоньку выправляться.

Как отметил Колташов, за июль и август граждане принесли существенные средства на депозиты.

Насущной задачей на данный момент он назвал защиту доходов населения от падения и рост денежных поступлений.

В конце июля сообщалось, что в России вдвое за два года выросла доля пользователей цифровых банковских сервисов.

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с Inforeactor оценил рост популярности виртуальных банковских карт.