Эксперт прокомментировал снижение числа используемых банковских карт в России
- AFP
«С точки зрения экономики это был самый тяжёлый квартал для граждан за последние 12 лет, не считая 2014-го и начала 2016 года», — заявил эксперт в беседе с ФАН.
По его словам, в июне ситуация стала потихоньку выправляться.
Как отметил Колташов, за июль и август граждане принесли существенные средства на депозиты.
Насущной задачей на данный момент он назвал защиту доходов населения от падения и рост денежных поступлений.
В конце июля сообщалось, что в России вдвое за два года выросла доля пользователей цифровых банковских сервисов.
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с Inforeactor оценил рост популярности виртуальных банковских карт.