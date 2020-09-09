Эксперт прокомментировал снижение числа используемых банковских карт в России

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.
Эксперт прокомментировал снижение числа используемых банковских карт в России
  • AFP

«С точки зрения экономики это был самый тяжёлый квартал для граждан за последние 12 лет, не считая 2014-го и начала 2016 года», — заявил эксперт в беседе с ФАН.

По его словам, в июне ситуация стала потихоньку выправляться.

Как отметил Колташов, за июль и август граждане принесли существенные средства на депозиты.

Насущной задачей на данный момент он назвал защиту доходов населения от падения и рост денежных поступлений.

В конце июля сообщалось, что в России вдвое за два года выросла доля пользователей цифровых банковских сервисов.

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с Inforeactor оценил рост популярности виртуальных банковских карт.

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