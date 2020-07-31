Доля пользователей цифровых банковских сервисов выросла вдвое за два года

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В России доля пользователей цифровых таких банковских сервисов, как мобильный банк или интернет-банк, выросла вдвое за два года — до 56%.
Доля пользователей цифровых банковских сервисов выросла вдвое за два года
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на исследование, проведённое аналитическим центром НАФИ в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка.

Отмечается, что мобильные приложения банков используют 51% россиян против 26% в 2018 году, интернет-банкинг — 51% в этом году против 16% в 2018 году.

Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, как безопасно пользоваться банковскими картами.

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