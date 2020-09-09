Гинцбург заявил о планах создать комбинированную вакцину

Центром имени Гамалеи планируется создание комбинированной вакцины, которая будет защищать от гриппа и COVID-19 одновременно. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа»,— цитирует РИА Новости Гинцбура.

Директор центра уточнил, что для использования новой вакцины необходимо провести ряд клинических испытаний.

Также сообщается, что говорить о сроках появления такого препарата ещё рано.

Ранее завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи профессор Александр Бутенко рассказал об облегчённом варианте вакцины от COVID-19.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.