Гинцбург заявил о планах создать комбинированную вакцину
- РИА Новости
«Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа»,— цитирует РИА Новости Гинцбура.
Директор центра уточнил, что для использования новой вакцины необходимо провести ряд клинических испытаний.
Также сообщается, что говорить о сроках появления такого препарата ещё рано.
Ранее завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи профессор Александр Бутенко рассказал об облегчённом варианте вакцины от COVID-19.
Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.