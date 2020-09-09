Сдача ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательной

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Единый государственный экзамен по иностранному языку не будет обязательным. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
Сдача ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательной
  • РИА Новости

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области подвели итоги сдачи ЕГЭ. Отмечается, что 805 выпускников набрали по 100 баллов, в том числе почти 50 выпускников — по 200 баллов, а четыре выпускницы — по 300 баллов.

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