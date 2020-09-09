В Новгородской области школу закрыли на карантин из-за инфекции

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В школе имени Горева в посёлке Шимске Новгородской области объявлен недельный карантин из-за вспышки инфекции.
В Новгородской области школу закрыли на карантин из-за инфекции
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.  

Заболел 131 ребёнок, это чуть больше 20% от общего числа школьников. На месте уже работают Роспотребнадзор и Минздрав региона.

«Среди заболевших 47 учеников начальной школы и 84 — основной. Ту половину, что жалуются на кашель и горло, протестируют на вирусные инфекции. Сейчас медики местной больницы берут мазки у ребят для получения результатов в кратчайшие сроки, они станут известны вечером 9 сентября. Помимо школьников, проверят и работников столовой», — передаёт пресс-служба правительства Новгородской области.

Сообщается, что все учителя школы на данный момент здоровы.

Как сообщал ранее портал «Реальное время», в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали ситуацию в школах на фоне коронавируса.

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