В суд поступила жалоба на приговор Ефремову
- РИА Новости
«В суд поступила жалоба адвоката Эльмана Пашаева, в которой он просит отменить приговор», — заявили в суде.
Уточняется, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу, дата слушаний пока не назначена.
Михаил Ефремов был приговорён к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, которое произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы.
Как сообщалось, Ефремов после оглашения приговора был помещён в карантинную камеру в СИЗО №5 «Водник».