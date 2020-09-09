В суд поступила жалоба на приговор Ефремову

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Пресненский суд Москвы получил жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает ТАСС.
В суд поступила жалоба на приговор Ефремову
  • РИА Новости

«В суд поступила жалоба адвоката Эльмана Пашаева, в которой он просит отменить приговор», — заявили в суде.

Уточняется, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу, дата слушаний пока не назначена. 

Михаил Ефремов был приговорён к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, которое произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы.

Как сообщалось, Ефремов после оглашения приговора был помещён в карантинную камеру в СИЗО №5 «Водник».

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