В Москве вакцинацию от гриппа прошли уже более 350 тысяч человек

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Более 350 тыс. москвичей сделали прививки за первую неделю масштабной вакцинации против гриппа. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве вакцинацию от гриппа прошли уже более 350 тысяч человек
  • РИА Новости

«Всего за одну неделю программы по вакцинации прививку от гриппа сделали более 350 тыс. москвичей. Для первой недели прививочной кампании это очень хороший показатель. Всё больше москвичей понимают необходимость пройти вакцинацию, особенно в такой нетипичный год», — цитирует РИА Новости заммэра.

Ракова уточнила, что бесплатно сделать прививку от гриппа горожане могут в городских поликлиниках, 54 мобильных пунктах вакцинации и в четырёх центрах госуслуг «Мои документы».

Ранее на официальном сайте Роспотребнадзора сообщалось, что более 1,8 млн россиян уже привились от гриппа.

Депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

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