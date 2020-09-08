Более 1,8 млн россиян уже привились от гриппа

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Прививку от гриппа сделали уже более 1,8 млн россиян, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Более 1,8 млн россиян уже привились от гриппа
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«В настоящее время в России против гриппа привито 1 810 178 человек, что составляет 1,2% от численности населения», — говорится в сообщении.

Директор Иркутского противочумного научно-исследовательского института Сибири и Дальнего Востока доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов рассказал о вакцинации против COVID-19 и гриппа.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

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