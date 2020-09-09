На платформе Russpass появились новые туристические маршруты
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Среди них — тематические туры, квесты и индивидуальные маршруты», — говорится в сообщении.
Например, для ценителей русской литературы Брянская область подготовила тематический тур, посвящённый Фёдору Тютчеву. Ивановская область предлагает отправиться в гости к Бабе-яге. Орловская область подготовила тематический детективный тур-квест по мотивам реальных фактов и происшествий, которые случились в Орле в XIX веке.
Ранее в интервью kp.ru и РИА Новости глава Минобороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, куда в России лучше всего отправиться на отдых.