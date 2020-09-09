На платформе Russpass появились новые туристические маршруты

На платформе Russpass появились новые туристические предложения от Брянской, Ивановской, Московской, Орловской, Тюменской областей и Ставропольского края.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Среди них — тематические туры, квесты и индивидуальные маршруты», — говорится в сообщении.

Например, для ценителей русской литературы Брянская область подготовила тематический тур, посвящённый Фёдору Тютчеву. Ивановская область предлагает отправиться в гости к Бабе-яге. Орловская область подготовила тематический детективный тур-квест по мотивам реальных фактов и происшествий, которые случились в Орле в XIX веке.

Ранее в интервью kp.ru и РИА Новости глава Минобороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, куда в России лучше всего отправиться на отдых.