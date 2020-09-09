Россияне стали реже использовать банковские карты

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В России во втором квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.
Россияне стали реже использовать банковские карты
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Любимов

Во втором квартале текущего года число используемых россиянами депозитных и кредитных карт сократилось на 2,3%  — до 190,3 млн единиц.

Это привело и к падению объёма выпуска банковских карт: за апрель—июнь было выпущено только 500 тыс. единиц.

В последний раз подобное наблюдалось в 2015 году, когда использование банковских карт в России в первом квартале снизилось на 4 млн единиц.

В конце июля сообщалось, что в России вдвое за два года выросла доля пользователей цифровых банковских сервисов.

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с Inforeactor оценил рост популярности виртуальных банковских карт.

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