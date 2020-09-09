Россияне стали реже использовать банковские карты
- АГН «Москва»
- © Андрей Любимов
Во втором квартале текущего года число используемых россиянами депозитных и кредитных карт сократилось на 2,3% — до 190,3 млн единиц.
Это привело и к падению объёма выпуска банковских карт: за апрель—июнь было выпущено только 500 тыс. единиц.
В последний раз подобное наблюдалось в 2015 году, когда использование банковских карт в России в первом квартале снизилось на 4 млн единиц.
В конце июля сообщалось, что в России вдвое за два года выросла доля пользователей цифровых банковских сервисов.
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с Inforeactor оценил рост популярности виртуальных банковских карт.