Ефремов прочитает сотрудникам СИЗО пьесу о Древнем Риме

Осуждённый на восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом актёр Михаил Ефремов договорился с руководством столичного СИЗО №5, что прочитает сотрудникам и хозяйственному отряду пьесу актёра Ивана Охлобыстина «Пар», посвящённую Древнему Риму.

«Он уже встречался с начальником СИЗО, они нашли общий язык и уже договорились, что он прочитает пьесу «Пар» для хозотряда, который здесь есть, и для сотрудников», — приводит Интерфакс слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марины Литвинович.

Литвинович отметила, что «они уже нашли для него занятие», чтобы он мог «приносить пользу».

Охлобыстин рассказывал, что написал пьесу «Пар» специально для Ефремова. Ему была поставлена задача передать ощущение неопределённости и грядущей катастрофы.

Действие пьесы происходит в древнеримских банях.

По словам Охлобыстина, Ефремов «был увлечён пьесой и мечтал о её постановке».

Ранее специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин рассказал об условиях содержания Ефремова в СИЗО №5 «Водник».