Эксперт рассказал о роли конкурса «Лидеры России»
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В беседе со «Взглядом» он выразил мнение, что в настоящее время конкурс выполняет роль нового социального лифта.
«Речь в конечном итоге идёт о серьёзном обновлении элиты — не в результате социального слома, а эволюционным путём», — отметил Бондаренко.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который в качестве наставника участвовал в мероприятиях суперфинала «Лидеров России», прокомментировал конкурс.