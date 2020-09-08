Эксперт рассказал о роли конкурса «Лидеры России»

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко рассказал о роли конкурса «Лидеры России».

В беседе со «Взглядом» он выразил мнение, что в настоящее время конкурс выполняет роль нового социального лифта.

«Речь в конечном итоге идёт о серьёзном обновлении элиты — не в результате социального слома, а эволюционным путём», — отметил Бондаренко.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который в качестве наставника участвовал в мероприятиях суперфинала «Лидеров России», прокомментировал конкурс.