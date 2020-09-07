Алиханов прокомментировал конкурс «Лидеры России»
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Об этом сообщает «Янтарный край».
«В полуфинал и финал конкурса выходят очень сильные, перспективные управленцы. Мы стараемся использовать их потенциал в работе в региональном правительстве, муниципалитетах», — заявил Алиханов.
По его словам, это качественный и своевременный инструмент поиска высококлассных специалистов, способных реализовывать серьёзные проекты в регионах.
В апреле НСН сообщала об онлайн-тестированиях в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».