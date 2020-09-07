Алиханов прокомментировал конкурс «Лидеры России»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который в качестве наставника участвует в мероприятиях суперфинала «Лидеров России», прокомментировал конкурс.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«В полуфинал и финал конкурса выходят очень сильные, перспективные управленцы. Мы стараемся использовать их потенциал в работе в региональном правительстве, муниципалитетах», — заявил Алиханов.

По его словам, это качественный и своевременный инструмент поиска высококлассных специалистов, способных реализовывать серьёзные проекты в регионах.

В апреле НСН сообщала об онлайн-тестированиях в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».