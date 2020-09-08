Эксперт оценил конкурс «Лидеры России»

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко оценил конкурс «Лидеры России».

«Многие люди, которых я знаю, продвинулись достаточно хорошо. И после конкурса проявляют себя как сильные управленцы», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, конкурс объединяет людей из разных сфер общества, и не только победа, но и участие даёт карьерный толчок в управленческой области.

По словам Минченко, те, кто активно проявил себя, могут устроиться на работу в государственные структуры.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который в качестве наставника участвовал в мероприятиях суперфинала «Лидеров России», прокомментировал конкурс.