В Госдуме прокомментировали ситуацию с подсолнечным маслом

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин прокомментировал ситуацию с подсолнечным маслом.

«На самом деле урожай масличных культур в России очень достойный», — цитирует депутата «Вечерняя Москва».

По его словам, и озимый, и летний рапс дал очень хороший сбор.

«В этом году мы держим приличную закупочную цену, стимулируем производство масличных культур», — отметил Кашин.

Как рассказал депутат, подсолнечник в Центральной зоне в очень хорошем состоянии. Он уточнил, что есть регионы, где была засуха, но на валовом сборе это не отразилось.

Ранее экономист-аграрий Светлана Сушенцова в беседе с телеканалом «360» рассказала, что из-за низкого урожая подсолнечника в России может подорожать подсолнечное масло.