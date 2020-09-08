Фитнес-эксперт рассказала о возможных рисках при смене графика занятий

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Фитнес-эксперт Ирина Пирогова рассказала о возможных рисках при смене графика занятий.
Фитнес-эксперт рассказала о возможных рисках при смене графика занятий
  • Pixabay

«Либо человек себя насильно начинает перестраивать на утренний режим, либо он так живёт, и это для него естественно. Любое насилие над организмом всё равно стресс», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, график занятий для каждого человека индивидуален.

Как считает Пирогова, утром не зря занимаются йогой, упражнениями для суставов, кардиотренировками.

«Ближе к обеду — пожалуйста, силовая тренировка. Вечером нужно смотреть индивидуально: есть люди, которые занимаются и в шесть, и в восемь вечера, но это такой режим», — уточнила она.

Эксперт не советует высокоинтенсивные нагрузки перед сном.

Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава сети World Gym в России Ольга Киселёва в беседе с kp.ru проанализировала ситуацию с ценами.

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