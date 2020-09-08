Союз журналистов России присудил премию Ассанжу

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Союз журналистов России (СЖР) присудил премию «Солидарность» основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Союз журналистов России присудил премию Ассанжу
  • Reuters

«Мы не сомневались, кому вручить эту премию. Мы решили вручить её Джулиану Ассанжу — настоящему борцу за свободу слова», — приводит ТАСС слова главы СЖР Владимира Соловьёва.

Он отметил, что Ассанж «всю свою жизнь положил на алтарь борьбы за правду, за свободу слова».

«Он от этого страдает, находится в тюрьме, а в случае его выдачи США экстрадиция может быть равноценна пожизненному заключению или смертной казни», — добавил Соловьёв.

Ранее заместитель председателя фракции «Левые» в бундестаге Хайке Ханзель призвала прекратить процесс экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США.

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