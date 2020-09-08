Мурашко рассказал о подготовке к эпидсезону

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о подготовке к эпидсезону.
Мурашко рассказал о подготовке к эпидсезону
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы РФ

«Мы на сегодняшний день готовимся к эпидсезону», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он отметил, что «основная задача системы здравоохранения России — максимально охватить население вакцинацией против гриппа».

По словам министра, одна из важных задач, которая стоит перед Минздравом России, — это избежать высокого уровня заболеваемостью гриппом «и тем самым защитить население».

Согласно опубликованным ранее данным Роспотребнадзора, прививку от гриппа сделали уже более 1,8 млн россиян.

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