Мурашко рассказал о подготовке к эпидсезону
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«Мы на сегодняшний день готовимся к эпидсезону», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Он отметил, что «основная задача системы здравоохранения России — максимально охватить население вакцинацией против гриппа».
По словам министра, одна из важных задач, которая стоит перед Минздравом России, — это избежать высокого уровня заболеваемостью гриппом «и тем самым защитить население».
Согласно опубликованным ранее данным Роспотребнадзора, прививку от гриппа сделали уже более 1,8 млн россиян.