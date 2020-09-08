Более 400 спортсменов приехали в Евпаторию для участия в фестивале «Пара-Крым – 2020»

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Более 400 спортсменов из 55 регионов России принимают участие во всероссийском физкультурно-спортивном фестивале людей с инвалидностью «Пара-Крым — 2020».
Более 400 спортсменов приехали в Евпаторию для участия в фестивале «Пара-Крым – 2020»
  • Pixabay

Об этом пишет «Крыминформ».

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организатора фестиваля — Всероссийского общества инвалидов, в этом году «Пара-Крым — 2020» продлится до 10 сентября.

Кроме соревновательной части, программа фестиваля предусматривает проведение различных мастер-классов по настольным спортивным играм, парадайвингу, фридайвингу, парусному спорту, сапсёрфингу, виндсёрфингу, скалолазанию, стрельбе из лука и пневматического оружия, управлению креслом-коляской и другим дисциплинам.

Как сообщал в июле сайт «Москва 24», на ВДНХ прошёл второй московский хендбайк-парад в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.

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