В ДТП на трассе Краснодар — Ейск погибли четыре человека
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с полуприцепом. В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки погибли.
Обстоятельства выясняются.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.