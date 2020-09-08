В ДТП на трассе Краснодар — Ейск погибли четыре человека

Во вторник, 8 сентября, около 10:00 на 75-м км трассы Краснодар — Ейск произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа, в котором погибли четыре человека.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с полуприцепом. В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки погибли.

Обстоятельства выясняются.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.