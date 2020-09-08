В ДТП на трассе Краснодар — Ейск погибли четыре человека

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Во вторник, 8 сентября, около 10:00 на 75-м км трассы Краснодар — Ейск произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа, в котором погибли четыре человека.
В ДТП на трассе Краснодар — Ейск погибли четыре человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с полуприцепом. В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки погибли.

Обстоятельства выясняются.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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